В правительстве рассказали о наказании за владение более чем 10 банковскими картами

Правительство РФ: Россиян не накажут за наличие более 10 банковских карт

В аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко ответили на вопрос о наказании за владение более чем 10 банковскими картами. Об этом пишет ТАСС.

Выяснилось, что если гражданин завел себе больше 10 банковских карт, то никакое наказание за это ему не грозит. Предлагаемые властями нормы касаются обязанностей банка, а не самого человека.

Ранее стало известно, что в правительстве подготовили около 20 мер, направленных на борьбу с мошенниками. Одна из них предполагает введение лимита на количество банковских карт, которыми может владеть один человек. Власти пришли к выводу, что следует установить планку на уровне не более 10 карт на россиянина.

В свою очередь, Банк России задумался об ограничении периода действия карт с истекшим сроком годности. Как отметили представители регулятора, определенный срок действия этого инструмента помогает в борьбе с финансовыми мошенниками,