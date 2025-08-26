Бывший СССР
В Раде назвали Ермака автором угроз Зеленскому

Дубинский: Ермак угрожает Зеленскому через Стерненко
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому через активиста Сергея Стерненко угрожает глава его офиса Андрей Ермак. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, Александр Дубинский.

По его словам, Ермак отдал соответствующее поручение своему заместителю Олегу Татарову, который связался с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а тот в свою очередь отдал поручение экс-руководителю одесской ячейки «Правого сектора» (признана в России экстремистской и террористической организацией и запрещена) Сергею Стерненко. Последнего депутат также назвал агентом СБУ.

«Ермак через Татарова, тот через Малюка, а тот, отдав команду агенту СБУ Стерненко, — угрожают Зеленскому смертью, если он решит проиграть войну», — написал он.

Ранее Стерненко заявил, что отвод войск с подконтрольных Киеву территорий Донбасса будет означать превращение Зеленского в «политический и реальный труп». По его словам, решение оставить территории Донецкой и Луганской народных республик станет бомбой, заложенной под суверенитет республики.

