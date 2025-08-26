В Раде Залужного назвали братом-близнецом Зеленского

Дубинский: Залужный своими словами расписался в том, что он подельник Зеленского

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, пообещав не критиковать украинского лидера Владимира Зеленского, расписался в том, что является его подельником. Так его назвал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Залужный расписался в том, что он подельник Зеленского и его брат-близнец», — прокомментировал он слова бывшего главкома ВСУ.

Такую оценку Дубинский дал из-за того, что Залужный пообещал главе офиса президента Украины Андрею Ермаку не критиковать руководителя страны во время боевых действий.

Ранее стало известно, что экс-главком ВСУ перед будущими выборами отказался присоединиться к команде Зеленского.