Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:51, 26 августа 2025Бывший СССР

В Раде Залужного назвали братом-близнецом Зеленского

Дубинский: Залужный своими словами расписался в том, что он подельник Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, пообещав не критиковать украинского лидера Владимира Зеленского, расписался в том, что является его подельником. Так его назвал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Залужный расписался в том, что он подельник Зеленского и его брат-близнец», — прокомментировал он слова бывшего главкома ВСУ.

Такую оценку Дубинский дал из-за того, что Залужный пообещал главе офиса президента Украины Андрею Ермаку не критиковать руководителя страны во время боевых действий.

Ранее стало известно, что экс-главком ВСУ перед будущими выборами отказался присоединиться к команде Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное место запуска атаковавших Петербург беспилотников ВСУ

    Россиянин требовал от 10-летней девочки обнаженные фото и попался

    В России установили время на выполнение школьниками домашнего задания

    Актер из «Игры престолов» отреагировал на попадание в список угроз безопасности Украины

    Найден загадочный сверхмощный космический объект

    Двое мигрантов устроили групповое изнасилование россиянки

    Российские штурмовики столкнулись в стрелковом бою с польскими наемниками

    В Раде Залужного назвали братом-близнецом Зеленского

    Российский студент пошутил про чай и блокадный Ленинград и поплатился

    В Госдуме подвели итоги одного этапа спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости