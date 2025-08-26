В России нашли способ повысить точность диагностики ДЦП и терапии для новорожденных

В Yandex B2B Tech создали оценивающую развитие мозга новорожденных нейросеть

В России нашли способ повысить точность диагностики ДЦП и терапии для новорожденных. Об этом говорится в пресс-релизе от Yandex B2B Tech и Школы анализа данных (ШАД), который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что эксперты Yandex B2B Tech, студенты ШАД и специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета создали нейросеть, которая помогает врачам оценить развитие мозга малышей уже в первые месяцы жизни.

Отмечается, что теперь для расшифровки результатов МРТ вместо нескольких дней специалисту лучевой диагностики требуется несколько минут. Решение можно применять как вспомогательный инструмент при подозрении на детский церебральный паралич (ДЦП) и другие болезни центральной нервной системы для выбора лучшей тактики реабилитации.

Специалист лучевой диагностики загружает в него результаты МРТ младенца. Данные анонимизируются — скрываются имя и фамилия пациента и другая конфиденциальная информация. Система с точностью свыше 90 процентов выдает изображение с очерченными контурами и процентным соотношением серого и белого вещества в мозге ребенка

Упомянутая разработка — первое в мире подобное решение для пациентов такого возраста. Оно представляет собой сервис, развернутый на платформе Yandex Cloud. Любой врач может использовать его бесплатно на специальной странице проекта. В перспективе решение позволит оценить развитие мозга в динамике и значительно ускорить получение результатов исследования, чтобы принять решение о терапии.

