Эксперт Степанов заявил, что НАТО экономит на поставках ракет Украине

НАТО переходит на экономику войны. Блок осознает нецелесообразность закупки дорогих вооружений в пользу киевского режима, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, пишет ТАСС.

В связи с этим поэтому Украина получит ракеты, стоимость которых как минимум в восемь раз ниже, чем у поставлявшихся ранее.

«Сейчас Пентагон и НАТО в целом начинают считать и понимать, что в настоящий момент повышенный расход дорогостоящих высокоточных систем в интересах обеспечения выживаемости киевского режима не совсем целесообразен», — отметил аналитик.

По словам Степанова, включилась в полный рост экономика войны. Британские Storm Shadow стоимостью два миллиона евро неоправданно дороги для поддержки угасающего наступательного потенциала киевских прокси.

Несколькими днями ранее генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что за последний месяц Штаты и их союзники поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие на 1,5 миллиарда долларов.

При этом альянс не планирует отправку воинского контингента альянса на Украину. Этот вопрос — часть международной политики и переговоров с Москвой.