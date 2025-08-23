В НАТО высказались о планах отправки военных на Украину

НАТО не планирует отправку военного контингента на Украину

НАТО не планирует отправку воинского контингента альянса на Украину. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, его слова приводит Corriere della Sera.

По словам Драгоне, этот вопрос — часть международной политики и переговоров с Москвой, но его вообще не обсуждали в НАТО. Силы альянса сконцентрированы на защите своих членов-государств.

Ранее Генсек НАТО раскрыл масштабы поставок вооружения Украине. За последний месяц США и союзники передали Вооруженным силам Украины оружия на 1,5 миллиарда долларов.