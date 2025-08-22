Генсек НАТО Рютте: За месяц ВСУ поставили оружие на 1,5 миллиарда долларов

За последний месяц США и союзники поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие на 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его цитирует ТАСС.

«Из США на деньги стран НАТО за последний месяц уже поставили Украине летальных вооружений на 1,5 миллиарда долларов и будет еще», — раскрыл генсек масштабы поставок.

Рютте подчеркнул, что по окончании конфликта союзники посодействуют увеличению численности ВСУ и развертыванию военного производства на территории указанной республики.

Ранее источники агентства Reuters сообщили, что Россия якобы готова пойти на частичный компромисс по территориальному вопросу в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта.