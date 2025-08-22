Мир
14:09, 22 августа 2025Мир

Стало известно о возможном компромиссе России в переговорах с Украиной

Reuters: Россия якобы готова пойти на компромисс по территориальному вопросу
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Россия якобы готова пойти на частичный компромисс по территориальному вопросу в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, Москва готова смягчить территориальные требования относительно «небольших частей» Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. В то же время отмечается, что в Кремле официально эту информацию не подтверждали.

Также Reuters сообщает, что российский лидер Владимир Путин придерживается предыдущих требований об отказе Украины от планов на вступление в НАТО, юридическом обязательстве альянса о нерасширении на Восток, ограничении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и неразмещении западного военного контингента на территории страны.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщала, что Киев готов рассмотреть вопрос о признании контроля армии России над новыми регионами. При этом, по ее данным, Украина не готова предоставить юридическое признание этих территорий за Россией.

