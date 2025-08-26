В российском городе объявили воздушную опасность

Глава Таганрога Камбулова сообщила, что в городе объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

«Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам. Работают силы ПВО», — говорится в сообщении.

В ночь на 26 августа в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что атака была предотвращена в пяти районах региона: Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском. В селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах оказались выбиты окна и двери, а осколки повредили крыши и стены. Кроме того, в одном из зданий разрушилась кровля и стена, повреждения получил автомобиль.