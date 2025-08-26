Россия
11:09, 26 августа 2025

В России председатель Думы подрался с женщиной

В Челябинской области председатель Думы Верхнего Уфалея подрался с женщиной
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница «Лента новостей Челябинска | Новости Челябинска» во «ВКонтакте»

В Челябинской области председатель Думы Верхнего Уфалея Сергей Ханин подрался с женщиной. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Как рассказала российскому изданию пострадавшая депутат Фаина Совина, парламентарий толкнул ее, отобрал телефон, когда она в рабочее время попыталась снять его у стройки. Совина также утверждает, что после столкновения с председателем Думы у нее вырваны ногти.

Ханин привел свою версию произошедшего. По его словам, депутат подбежала к нему, когда он справлял нужду. Женщина первой начала кричать и царапаться. Телефон Совиной депутат планировал отдать супругу чиновницы, с которым он дружен.

Оба обратились с заявлениями в полицию.

До этого стало известно, что в Калининградской области депутаты избили женщину на улице из-за кадки с деревом у ресторана.

ЖЗЛ
