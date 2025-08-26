В российском городе сироту избили из-за снятого на телефон видео

В Новосибирске сироту избили из-за снятой на телефон драки

В Новосибирске 25-летнюю девушку, которая является сиротой, избили из-за видео с дракой, снятой ею на телефон. Об этом стало известно KP.RU.

Россиянка пояснила, что приехала в город решать вопросы с квартирой, которая досталась ей от государства. Девушка пересеклась с другом, когда она возвращалась в отель, то увидела, что несколько человек избивают ребенка.

Она решила снять происходящее на телефон и потом предоставить видео полиции. Внезапно на россиянку с кулаками набросилась с незнакомка. Она отобрала у нее сумку и гаджет, и стала угрожать.

Девушка пообещала никому не показывать снятый ролик, вещи ей вернули, но в испорченном состоянии. «У меня поврежден нос, отечность внутри. На ключице сильный синяк, от него тянет шею, тяжело крутить голову», — отметила пострадавшая, добавив, что не стала писать заявление в правоохранительные органы.

По факту инцидента все же начали проводить проверку.

