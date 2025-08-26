Россия
В РПЦ прокомментировали тему освящения банковских карт

Представитель РПЦ Кипшидзе: Препятствий к освящению банковских карт нет
Фото: Freepik

Внимание СМИ к теме освящения банковских карт незаслуженно. При этом формальных препятствий к этому действию нет, считает замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что РПЦ разрешила россиянам освящать банковские карты.

«Считаю, что идея освящения банковских карт приобрела незаслуженное внимание в российских медиа. Конечно, церковная традиция знает молитвы на "освящение всякой вещи", поэтому формально говоря, препятствий для освящения карты, которая также является вещью, нет», — пояснил Кипшидзе.

Представитель РПЦ отметил, что все вопросы, касающиеся церкви и денег, вызывают у общества нездоровый интерес. Он пояснил, что карты, банковские счета и деньги в целом являются средством и инструментом, которые человек может использовать как во благо, так и во зло.

Ранее в РПЦ обвинили россиянок в алкоголизме их мужей. Иерей Валерий Сосковец поделился личным опытом общения с жалующимися на зависимых от спиртного прихожанками и высказал мнение, что в семьях, где женщины считают себя главными, мужчины живут в постоянном стрессе.

