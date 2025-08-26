В торговых центрах решили запретить эскалаторы и траволаторы

«Ъ»: С 1 сентября в России могут запретить эскалаторы и траволаторы в ТЦ

Союз торговых центров России (СТЦ) обратился в Ростехнадзор для разъяснения, смогут ли они легитимно использовать в своих зданиях эскалаторы и траволаторы после 1 сентября 2025 года. С письмом организации ознакомился «Коммерсантъ» («Ъ»).

1 сентября в стране истечен срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, которые были выданы до 1 сентября 2024 года. По новым правилам, такое оборудование должно проходить техническое освидетельствование ежегодно. Но со вступлением в силу новых норм предыдущая система аттестации была отменена, а новую не утвердили, указали в СТЦ.

В итоге бизнес оказался в ситуации, когда ТЦ обязаны пройти проверки, но не могут этого сделать из-за отсутствия в стране аккредитованных организаций.

С юридической точки зрения, продолжать эксплуатировать эскалаторы и траволаторы в торговых центрах с 1 сентября станет запрещено, владельцам придется их остановить. Эксперты полагают, что вопрос поможет решить назначение переходного периода до 1 сентября 2027 года. В этот период освидетельствование стоит проводить по старым правилам, а у Ростехнадзора будет время создать новые.

Также участники рынка предлагают продлить срок действия прежних сертификатов на оборудование. Также необходимо ускорить процесс создания списка аккредитованных лабораторий, чтобы проводить техобслуживание по новым правилам.

Ранее Минстрой заявил о разработке изменений, согласно которым при капремонте домов все лифты будут менять только на российские. Власти планируют исключить посредников из торговых цепочек, снизить цены и создать загрузку отечественным предприятиям.