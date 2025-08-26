Во Владивостоке врачи спасли наглотавшуюся камней девочку

Врачи во Владивостоке спасли девочку, которая съела четыре камня

Четырехлетняя девочка во Владивостоке была экстренно прооперирована после того, как проглотила камни. Об этом сообщает VladNews.

Ребенок съел камни во время прогулки в детском саду. Ее госпитализировали после того, как начался сильный кашель. Врачи краевой детской клинической больницы №1 обнаружили в трахее четыре камня, которые вызвали сильный кашель и угрожали жизни девочки. Эндоскописты Алексей Шаповалов и Алексей Ткачук провели сложную операцию и спасли пациентку: «Камни были настолько мелкие и гладкие, что захватить их инструментами было непросто, но мы справились».

После вмешательства наглотавшаяся камней девочка находилась под наблюдением хирурга Ксении Андриевской и была выписана домой в удовлетворительном состоянии. В министерстве здравоохранения Приморского края напомнили родителям о бдительности — даже небольшие предметы могут вызвать некроз или перфорацию дыхательных путей.

