Во Владивостоке врачи спасли наглотавшуюся камней девочку

Врачи во Владивостоке спасли девочку, которая съела четыре камня
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Минздрав Приморья

Четырехлетняя девочка во Владивостоке была экстренно прооперирована после того, как проглотила камни. Об этом сообщает VladNews.

Ребенок съел камни во время прогулки в детском саду. Ее госпитализировали после того, как начался сильный кашель. Врачи краевой детской клинической больницы №1 обнаружили в трахее четыре камня, которые вызвали сильный кашель и угрожали жизни девочки. Эндоскописты Алексей Шаповалов и Алексей Ткачук провели сложную операцию и спасли пациентку: «Камни были настолько мелкие и гладкие, что захватить их инструментами было непросто, но мы справились».

После вмешательства наглотавшаяся камней девочка находилась под наблюдением хирурга Ксении Андриевской и была выписана домой в удовлетворительном состоянии. В министерстве здравоохранения Приморского края напомнили родителям о бдительности — даже небольшие предметы могут вызвать некроз или перфорацию дыхательных путей.

Ранее врачи во Владивостоке спасли подростка из Находки с непростым диагнозом — геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Его оперативно доставили в Приморскую детскую краевую клиническую больницу №1 в реанимобиле.

