Выявлен неожиданный фактор преждевременного старения

Nature: Повторяющиеся волны жары ускоряют биологическое старение организма

Повторяющиеся волны жары могут ускорять биологическое старение организма и повышать риск болезней. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные почти 25 тысяч человек на Тайване. Об этом сообщает Nature.

Ученые сопоставили показатели функций печени, почек, легких, давления и уровня воспаления с климатическими данными за два года до обследования. Оказалось, что каждое дополнительное повышение температуры на 1,3 °C во время жары «добавляло» человеку примерно 0,02–0,03 года биологического возраста. При длительном воздействии эффект сопоставим с регулярным курением или употреблением алкоголя.

Особенно сильно жара влияла на рабочих и жителей сельских районов, где доступ к кондиционерам ограничен. Однако за 15 лет наблюдений воздействие стало слабее — вероятно, из-за лучшего доступа к охлаждающим технологиям. Тем не менее, авторы подчеркивают: жара остается фактором ускоренного старения, которого стоит избегать.

Исследования в Германии и США также показали, что экстремальная температура оставляет эпигенетические следы и ускоряет биологический возраст. Учитывая рост частоты волн жары из-за изменения климата, ученые призывают срочно защищать уязвимые группы населения.

В июне ученые также сообщили, что жара ослабляет иммунную систему и кишечник у пожилых людей, делая их более уязвимыми к опасным инфекциям.