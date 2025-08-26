Ценности
Яна Рудковская вышла в свет в платье стоимостью более миллиона рублей

Продюсер Яна Рудковская вышла в свет в платье стоимостью более миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Super

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская вышла в свет в роскошном образе. Его стоимость она раскрыла Super.

50-летняя знаменитость посетила фестиваль «Новая волна» в Казани. На мероприятии она появилась в серебристом корсетном макси-платье с глубоким декольте.

Она рассказала, что стоимость данного наряда составила более миллиона рублей. «Мне его подарили. (...) Сначала ты работаешь на репутацию, все покупаешь, потом репутация начинает работать на тебя. И бренды сами летят как пчелы на мед», — заявила продюсер.

В июле журналисты издания «Леди Mail» раскрыли стоимость роскошных нарядов российской певицы Алсу.

    Все новости