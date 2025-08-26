Замглавы МИД России встретился с послом Турции

Замглавы МИД России Галузин встретился с послом Турции Бильгичем

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин встретился с послом Турции в России Танжу Бильгичем. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

«26 августа заместитель министра иностранных дел Российской Федерации М. Ю. Галузин принял посла Турецкой Республики в Российской Федерации Т. Бильгича по его просьбе», — утверждается в публикации.

Дипломаты обсудили ситуацию на Украине и дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Турцией. Галузин довел до Бильгича оценку переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Кроме того, замглавы МИД указал на попытки Украины и ее союзников нивелировать договоренности, достигнутые на встрече глав России и США.

20 августа Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.