В России собрались запретить изменять цены на некоторые продукты

«Известия»: Поставщиков и продавцов обяжут договариваться о ценах на продукты

Минсельхоз России представил поправки в закон о торговле, касающиеся долгосрочных контрактов на некоторые продукты питания, что необходимо для сдерживания цен. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо ведомства, направленное на прошлой неделе в отраслевые союзы, сообщают «Ведомости».

В этой версии документа поставщики и торговые сети должны самостоятельно договориться о стоимости поставок, хотя ранее предполагалось, что цены будет устанавливать правительство.

Новым пунктом стал запрет изменения цены, прописанной в контракте, чаще, чем раз в год, если речь не идет об обстоятельствах непреодолимой силы. Также в документе сохранился пункт о допустимости расторжения такого долгосрочного контракта только через суд.

Основные положения поправок остались прежними. Они предусматривают срок действия контракта — от одного года — и вводят минимальную долю продаж по таким договорам. В 2026 году она должна составлять не менее 80 процентов от общего объема, в 2027 — 85 процентов, а в 2028-м — 90 процентов. Таким образом, речь идет фактически о плановых поставках.

Конкретный перечень продуктов, в отношении которого могут ввести такое регулирование не раскрывается. В Минсельхозе указали, что рассматривают все виды решений, которые позволят сдержать цены на социально значимые товары.

Союзмолоко, которое также получило письмо, обратило внимание на «серьезные риски» предлагаемого регулирования. Гендиректор объединения Артем Белов указал, что эти меры не позволяют реагировать на изменение себестоимости производства и лишают сектор инвестиционной привлекательности, что чревато снижением выпуска.

В свою очередь, глава аппарата Картофельного союза Татьяна Губина приветствовала инициативу, поскольку сезонный перепад цен и скачки прибыли в зависимости от урожая лишают производителей мотивации и не позволяют планировать развитие бизнеса. Перейти к долгосрочным контрактам объединение предлагало еще в конце прошлого года.

Ранее сообщалось, что на фоне резкого роста цен на картофель, который начался в прошлом году, в январе-июле Россия закупила за рубежом 857 тысяч тонн продукта, в то время как за весь 2024 год импорт составлял всего 440 тысяч тонн. В июле, то есть в первый месяц сбора нового урожая, сельскохозяйственные организации в совокупности отгрузили на 22,3 процента меньше картофеля, чем годом ранее.