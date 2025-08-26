Ведущая Первого канала назвала сотрудников детсада дочери «садистами проклятыми»

Телеведущая Зимина забрала дочь из детсада из-за грубых слов воспитательницы

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Юлия Зимина пожаловалась на случай, который произошел с ее дочерью Серафимой в детском саду. Подробностями она поделилась в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Зимина рассказала, что начала водить дочь в детсад, который был рядом с домом, но через четыре дня забрала ее. Причиной ведущая назвала грубые слова воспитательницы.

«Некая Роза Юсуповна или Юсуфовна сказала: "Не надо нам тут твоих «спасибо». Молча встала из-за стола и иди!" Это после того, как Сима пообедала и сказала "спасибо". Ненавижу просто. Садисты проклятые», — возмутилась телеведущая.

Юлия Зимина ведет программу «Доброе утро» на Первом канале с 2010 года. Она замужем за боксером Денисом Новиковым. Пара воспитывает дочь Серафиму.