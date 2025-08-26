Культура
Звезда «Операции "Ы"» рассказала о своем состоянии после вызова скорой

Актриса Селезнева сообщила, что хорошо себя чувствует после помощи врачей
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Наталья Селезнева, известная по роли в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», рассказала о своем состоянии после вызова скорой помощи. Ее цитирует 360.ru.

«У меня одно ребро зашло за другое. Боль была такая, что не могла вдохнуть», — поделилась Селезнева.

По словам актрисы, прибывшие по вызову медики вкололи ей обезболивающее, убедившись, что проблема не связана с сердцем. Артистка добавила, что сейчас чувствует себя нормально.

В понедельник, 25 августа сообщалось, что Селезневой понадобилась срочная помощь врачей. По данным Mash, 80-летняя актриса пожаловалась на боли в позвоночнике. После укола артистке стало легче, от госпитализации она отказалась. Отмечалось, что в ближайшее время Селезнева собирается пройти обследование в поликлинике.

