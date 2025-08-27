27 августа отмечают День российского кино и Международный день бокса. Также на эту дату приходится праздник в честь игры «Камень, ножницы, бумага». Какие еще торжества выпадают на 27 августа, кто из знаменитых людей празднует день рождения и на какие приметы стоит обратить внимание — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День российского кино
27 августа 1919 года, когда Совет народных комиссаров РСФСР подписал декрет о национализации кинодела. Именно к этой дате и приурочили День российского кино в 2001 году.
Самый кассовый российский фильм — «Чебурашка», его общие сборы в прокате составляют 91,8 миллиона долларов. На втором и третьем местах — «Холоп» и «Движение вверх».
Праздники в мире
Международный день бокса
Похожие на бокс бои проводили еще в Древней Греции, но в современном виде этот спорт появился в Англии — в 1867 году там официально прописали его правила. Существует несколько разновидностей бокса: помимо классического английского, — французский, тайский, кикбоксинг и другие.
День игры «Камень, ножницы, бумага»
«Камень, ножницы, бумага» считается одной из самых древних игр на руках. Она появилась еще во времена китайской династии Хань (206 год до нашей эры — 220 год нашей эры), и в самых ранних версиях были фигуры слизняка, змеи и лягушки. Камень, бумага и ножницы появились только в XVII веке, а из Азии в Великобританию игра попала в 1920-х годах.
Праздник учредила Всемирная ассоциация «Камень, ножницы, бумага» в Оттаве в 2014 году. Эта организация проводит профессиональные чемпионаты в Канаде, США и Европе. Действительно, хотя в разовом раунде исход случаен, при продолжительной игре с одним и тем же партнером можно научиться предугадывать его действия.
Какие еще праздники отмечают в мире 27 августа
- День первого поцелуя;
- День мемов;
- День любителей бананов;
- День независимости Республики Молдова.
Какой церковный праздник 27 августа
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы
У важных православных праздников есть предпразднства — предшествующие им дни подготовки. В это время на богослужениях читают молитвы, посвященные празднику, и духовно настраиваются на событие.
27 августа отмечают предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, которое будет на следующий день. Праздник посвящен окончанию земного пути Девы Марии (то есть ее Успению): согласно преданию, подобно Христу она вознеслась на небо, чтобы вместе с сыном править в Царствии Небесном.
Продолжение Успенского поста
Православным осталось поститься два дня. В среду, 27 августа, верующие придерживаются сухоядения. Разрешается употребление растительной пищи без масла в холодном виде. Под запретом все продукты животного происхождения и алкоголь.
Какие еще церковные праздники отмечают 27 августа
- День памяти пророка Михея Морасфитянина;
- Перенесение мощей преподобного Феодосия;
- День памяти священномученика Маркелла;
- День памяти преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского;
- Празднования в честь икон Божией Матери «Беседная» и Нарвская.
Приметы на 27 августа
- Усилившийся ветер обещает пасмурный сентябрь.
- Алая заря — к непогоде.
- Если журавли 27 августа улетают на юг, то к середине осени начнутся заморозки.
- 27 августа совпало с новолунием — жди перемены погоды.
Кто родился 27 августа
Фаина Раневская (1896–1984)
Настоящее имя советской актрисы — Фанни Фельдман. Они сыграла в более чем 30 фильмах и всю жизнь выступала в театре. Среди ее самых известных ролей — мачеха в «Золушке» и жена Мули в «Подкидыше».
Раневская известна остроумными цитатами и меткими афоризмами. Также стали крылатыми некоторые ее реплики в кино — например, «Муля, не нервируй меня!».
Аарон Пол (46 лет)
Американский актер прославился благодаря роли Джесси Пинкмана в культовом сериале «Во все тяжкие». Причем изначально его персонаж должен был появиться только в первом сезоне, но игра Пола так понравилась создателям сериала, что он стал одним из главных героев. Позднее актер сыграл в популярных сериалах «Мир Дикого Запада», «Черное зеркало» и «Путь».
Кто еще родился 27 августа
- Петер Стормаре (72 года) — шведский актер;
- Сергей Крикалев (67 лет) — российский космонавт, Герой России;
- Джимми Поп (53 года) — американский певец, солист рок-группы Bloodhound Gang;
- Евгений Медведев (43 года) — российский хоккеист, дважды чемпион мира;
- Катя Самбука (34 года) — российская певица и модель.