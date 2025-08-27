27 августа отмечают День российского кино и Международный день бокса. Также на эту дату приходится праздник в честь игры «Камень, ножницы, бумага». Какие еще торжества выпадают на 27 августа, кто из знаменитых людей празднует день рождения и на какие приметы стоит обратить внимание — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День российского кино

27 августа 1919 года, когда Совет народных комиссаров РСФСР подписал декрет о национализации кинодела. Именно к этой дате и приурочили День российского кино в 2001 году.

Самый кассовый российский фильм — «Чебурашка», его общие сборы в прокате составляют 91,8 миллиона долларов. На втором и третьем местах — «Холоп» и «Движение вверх».

Фото: Vera Petrunina / Shutterstock / Fotodom

Праздники в мире

Международный день бокса

Похожие на бокс бои проводили еще в Древней Греции, но в современном виде этот спорт появился в Англии — в 1867 году там официально прописали его правила. Существует несколько разновидностей бокса: помимо классического английского, — французский, тайский, кикбоксинг и другие.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

День игры «Камень, ножницы, бумага»

«Камень, ножницы, бумага» считается одной из самых древних игр на руках. Она появилась еще во времена китайской династии Хань (206 год до нашей эры — 220 год нашей эры), и в самых ранних версиях были фигуры слизняка, змеи и лягушки. Камень, бумага и ножницы появились только в XVII веке, а из Азии в Великобританию игра попала в 1920-х годах.

Праздник учредила Всемирная ассоциация «Камень, ножницы, бумага» в Оттаве в 2014 году. Эта организация проводит профессиональные чемпионаты в Канаде, США и Европе. Действительно, хотя в разовом раунде исход случаен, при продолжительной игре с одним и тем же партнером можно научиться предугадывать его действия.

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 27 августа

День первого поцелуя;

День мемов;

День любителей бананов;

День независимости Республики Молдова.

Какой церковный праздник 27 августа

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы

У важных православных праздников есть предпразднства — предшествующие им дни подготовки. В это время на богослужениях читают молитвы, посвященные празднику, и духовно настраиваются на событие.

27 августа отмечают предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, которое будет на следующий день. Праздник посвящен окончанию земного пути Девы Марии (то есть ее Успению): согласно преданию, подобно Христу она вознеслась на небо, чтобы вместе с сыном править в Царствии Небесном.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Продолжение Успенского поста

Православным осталось поститься два дня. В среду, 27 августа, верующие придерживаются сухоядения. Разрешается употребление растительной пищи без масла в холодном виде. Под запретом все продукты животного происхождения и алкоголь.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 августа

День памяти пророка Михея Морасфитянина;

Перенесение мощей преподобного Феодосия;

День памяти священномученика Маркелла;

День памяти преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского;

Празднования в честь икон Божией Матери «Беседная» и Нарвская.

Приметы на 27 августа

Усилившийся ветер обещает пасмурный сентябрь.

Алая заря — к непогоде.

Если журавли 27 августа улетают на юг, то к середине осени начнутся заморозки.

27 августа совпало с новолунием — жди перемены погоды.

Кто родился 27 августа

Фото: Валерий Христофоров / ТАСС

Настоящее имя советской актрисы — Фанни Фельдман. Они сыграла в более чем 30 фильмах и всю жизнь выступала в театре. Среди ее самых известных ролей — мачеха в «Золушке» и жена Мули в «Подкидыше».

Раневская известна остроумными цитатами и меткими афоризмами. Также стали крылатыми некоторые ее реплики в кино — например, «Муля, не нервируй меня!».

Американский актер прославился благодаря роли Джесси Пинкмана в культовом сериале «Во все тяжкие». Причем изначально его персонаж должен был появиться только в первом сезоне, но игра Пола так понравилась создателям сериала, что он стал одним из главных героев. Позднее актер сыграл в популярных сериалах «Мир Дикого Запада», «Черное зеркало» и «Путь».

Кто еще родился 27 августа