47-летняя ведущая «Дома-2» показала фигуру в ярко-красном бикини

47-летняя ведущая Ольга Орлова показала фигуру в ярко-красном бикини на фото

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала фигуру в купальнике на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в полный рост у скалы рядом с водой. Она позировала в ярко-красном бикини, включавшем в себя топ-бандо и крошечные трусы с заниженной талией. Также артистка убрала волосы в пучок и надела солнцезащитные очки.

Ранее в августе мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева в откровенном образе покаталась на яхте с мужем.

