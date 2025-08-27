Мир
12:31, 27 августа 2025Мир

Американского дипломата вызвали в МИД страны ЕС

МИД Дании вызвал временного поверенного в делах США из-за операций в Гренландии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dragan Mujan / Shutterstock / Fotodom  

Министерство иностранных дел (МИД) Дании вызвало временного поверенного в делах США из-за данных о секретных операциях в Гренландии. Об этом сообщает портал VG Nyheter.

«Любая попытка вмешательства во внутренние дела королевства, конечно же, будет неприемлема. В связи с этим я обратился в министерство иностранных дел с просьбой вызвать временного поверенного в делах США», — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Глава МИД отметил, что Дания замечает интерес иностранных игроков к Гренландии и ее статусу. В связи с этим Расмуссен призвал не удивляться в случае попыток внешнего влияния на будущее королевства.

Таким образом Копенгаген отреагировал на информацию Датского радио о секретных операциях влияния США в Гренландии. По данным анонимных источников, по меньшей мере три американца причастны к кампаниям, цель которых — повлиять на отношения Гренландии с Данией, в состав которой она входит.

Ранее США перебросили на военную базу в Гренландии «самолет Судного дня» E-6B Mercury.

