Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:36, 23 августа 2025Мир

США перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня»

Newsweek: США перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US Navy / Globallookpress.com

США перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня» E-6B Mercury, об этом сообщил журнал Newsweek.

По словам источника издания, военный командный самолет США, способный поддерживать связь с атомными подводными лодками, был замечен во время «необычного» полета вблизи Гренландии.

Военно-морские силы США подтвердили размещение воздушного командного пункта на базе Питуффик для проведения плановых операций и учений в Тихом и Атлантическом океанах.

«Стратегические силы ВМС США проводят глобальные операции в координации с боевыми командованиями, службами, союзниками и странами-партнерами, даже на Крайнем Севере», — уточнил в комментарии журналу представитель подводных сил США командующий Джейсон Фишер.

Издание отметило, что самолет прибыл в Гренландию после заявлений американского лидера Дональда Трампа ранее в этом месяце о том, что две атомные подводные лодки были размещены в «соответствующих регионах» на фоне «провокационных заявлений», сделанных зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержанный блогер Маркарян пытался сбежать из России в багажнике авто

    Российские авиакомпании скорректировали расписание полетов из-за мер в аэропортах

    В интернете годами высмеивают мужчин, которые быстро достигают оргазма. Сколько на самом деле должен длиться половой акт?

    Блогер Маркарян обратился к подписчикам после своего задержания

    США перебросили на военную базу в Гренландии самолет «Судного дня»

    Глава МИД Индии предложил Европе отказаться от нефти республики

    Итальянский альпинист погиб при попытке спасти Наговицину

    Президент ЮАР обсудил ситуацию на Украине с Зеленским, Макроном и Стуббом

    Солдату ВСУ восемь месяцев не давали общаться с родными и отправили на «мясной штурм»

    В России обратили внимание на неопределенность в позиции Запада по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости