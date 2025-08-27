Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:52, 27 августа 2025Культура

Анну Asti заподозрили в проведении сатанинского ритуала

Певица Вика Цыганова назвала концертный образ Анны Asti сатанинским и ритуальным
Андрей Шеньшаков

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Певица Вика Цыганова высказалась об одном из концертных номеров коллеги Анны Дзюбы, выступающей под псевдонимом Asti. Ее слова приводит портал «Абзац».

Поклонники артистки обратили внимание на странный дизайн сцены и сценический образ Asti на одном из недавних выступлений: изображения с большими рогами, костюмы кровавого цвета и огромное количество крестов. Цыганова заявила, что использование подобных деталей может указывать на связь артистки с темными силами.

«Это все похоже на ритуал. Я не знакома с ее творчеством, только слышала от нее фальшивые ноты. Если она выбрала служение дьяволу, то не только за себя будет отвечать, но и за тех, кого соблазняет, это обернется большими слезами», – сообщила Виктория.

Asti уже подозревали в сатанизме из-за татуировки с перевернутым крестом на груди.

Ранее стало известно, что Asti была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    В США оценили влияние украинского «чудо-оружия» на ход конфликта

    Наемник раскрыл смертельную ошибку иностранцев в ВСУ

    Консилиум альпинистов оценил шансы на спасение Наговициной

    Венгрия подала в суд на Совет ЕС из-за России

    Российский суд взыскал с посольства Украины многомиллионные долги

    Российская дзюдоистка выиграла юношеский чемпионат мира

    В Венгрии пожаловались на количество полученных Украиной денег от ЕС

    ВСУ почти полностью утратили контроль над Юнаковкой

    В Чехии сделали мрачное заявление о положении Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости