ТАСС: 80-я бригада ВСУ осталась без еды и медикаментов в Сумской области

Из-за резкого ухудшения погодных условия неподалеку от Садков в Сумской области 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась без еды и медикаментов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры

«На сумском направлении тяжелая ситуация на позициях 80-й ОДШБр возле Садков. Из-за особенностей местности туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, из-за погоды военнослужащие столкнулись с болезнями. Так, сейчас болеют свыше 50 процентов личного состава. При этом возможность эвакуироваться у солдат ВСУ отсутствует, а любые попытки доставить лекарства при помощи дронов пресекаются расчетами FPV.

Ранее появилась информация о том, что подразделения ВСУ в Сумской области укомплектованы крайне низко.