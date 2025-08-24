Бывший СССР
06:55, 24 августа 2025Бывший СССР

Раскрыта информация о крайне низкой укомплектованности ВСУ в Сумской области

ТАСС: Подразделения ВСУ в Сумской области укомплектованы крайне низко
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На сумском направлении отмечается крайне низкая укомплектованность Вооруженных сил Украины (ВСУ) — причиной тому стали бессмысленные штурмовые действия, в результате которых украинская армия понесла большие потери, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.

«Отсутствие активных действий со стороны ВСУ на сумском направлении вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30 до 40 процентов», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что наибольшие потери ВСУ понесли в ходе штурмов Новоконстантиновки, Алексеевки и Степного. Теперь новые бойцы, прибывающие на линию боевого соприкосновения, не могут перекрыть все потери.

Ранее стало известно, что после падения МиГ-29 у ВСУ осталось менее 25 истребителей.

