Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:03, 27 августа 2025Силовые структуры

Бывшего российского депутата-иноагента заочно арестовали

В Новосибирске суд заочно арестовал экс-депутата Бойко по статье об иноагентстве
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

В Новосибирске суд заочно арестовал бывшего депутата городского совета Сергея Бойко (признан в России иностранным агентом) на два месяца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания в России или с момента экстрадиции или депортации на территорию родной страны. Бойко проходит обвиняемым по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

Мужчина внесен в список «иностранных агентов» 31 марта 2023 года. Он был независимым депутатом и избирался в горсовет в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020». Бойко покинул Россию осенью 2021 года. 28 июня 2023 года его лишили мандата «в связи с утратой доверия». Экс-парламентарий пытался это оспорить, но получил отказ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Момент попадания дрона ВСУ в многоквартирный дом Ростова-на-Дону сняли на видео

    В российском регионе из-за подтоплений опрокинулся автобус с пассажирами

    Россиянина в бочке из-под топлива унесло в море

    Американская теннисистка объяснила решение завести аккаунт на OnlyFans

    Трамп назвал возможной экономическую войну с Россией

    В России участника СВО похоронили почти через два года после смерти

    Передачу государству производителя «Яшкино» и «Кириешек» назвали неизбежной

    Бывшего российского депутата-иноагента заочно арестовали

    Порнозвезду Бонни Блю обвинили во лжи о сексе с тысячей мужчин за 12 часов

    Депортированный из Монголии физик-ядерщик признался в нарушении закона по незнанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости