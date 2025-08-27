Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 27 августа 2025Наука и техника

Человеку впервые пересадили легкое свиньи

Nat Med: В Китае пересадили человеку легкое генетически модифицированной свиньи
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Olga Guryanova / Unsplash

В Китае впервые в мире пересадили человеку легкое от генетически модифицированной свиньи. Получателем стал 39-летний мужчина в состоянии смерти мозга, а трансплантат проработал девять дней. Результаты исследования опубликованы в Nature Medicine.

Легкие считаются одним из самых сложных органов для пересадки из-за густой сети сосудов, которая повышает риск тромбов и отторжения. Чтобы снизить опасность, у свиньи-донора были удалены три гена, провоцирующие иммунную реакцию, и добавлены три человеческих защитных гена.

В первые дни после операции не наблюдалось признаков отторжения или инфекции. Однако позже возникло повреждение тканей, связанное с временной нехваткой кислорода во время процедуры и атакой антител. К девятому дню эти изменения начали уменьшаться, но исследование остановили по просьбе семьи пациента.

Эксперты считают, что работа открывает путь к будущим клиническим испытаниям. Если технология будет доработана, свиные легкие смогут стать шансом на жизнь для пациентов с терминальной стадией заболеваний дыхательной системы, которые сегодня умирают в ожидании донорских органов.

Ранее в Австралии пациент впервые прожил 105 дней с полностью искусственным титановым сердцем BiVACOR, которое поддерживало его жизнь до пересадки донорского органа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    В США объяснили решение Трампа отказаться от финансирования Украины

    Человеку впервые пересадили легкое свиньи

    Главу МАГАТЭ взяли под охрану из-за угроз Ирана

    Раскрыта роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»

    Раскрыта тактика наемников ВСУ при боях под Красноармейском

    Женщина расправилась с мужем при помощи кислоты

    Папарацци сняли Селену Гомес в купальнике на яхте

    Женщина после 18 лет брака нашла отвратительную переписку мужа с чат-ботом

    На Западе предсказали совершение Россией очередного дипломатического переворота

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости