Человеку впервые пересадили легкое свиньи

Nat Med: В Китае пересадили человеку легкое генетически модифицированной свиньи

В Китае впервые в мире пересадили человеку легкое от генетически модифицированной свиньи. Получателем стал 39-летний мужчина в состоянии смерти мозга, а трансплантат проработал девять дней. Результаты исследования опубликованы в Nature Medicine.

Легкие считаются одним из самых сложных органов для пересадки из-за густой сети сосудов, которая повышает риск тромбов и отторжения. Чтобы снизить опасность, у свиньи-донора были удалены три гена, провоцирующие иммунную реакцию, и добавлены три человеческих защитных гена.

В первые дни после операции не наблюдалось признаков отторжения или инфекции. Однако позже возникло повреждение тканей, связанное с временной нехваткой кислорода во время процедуры и атакой антител. К девятому дню эти изменения начали уменьшаться, но исследование остановили по просьбе семьи пациента.

Эксперты считают, что работа открывает путь к будущим клиническим испытаниям. Если технология будет доработана, свиные легкие смогут стать шансом на жизнь для пациентов с терминальной стадией заболеваний дыхательной системы, которые сегодня умирают в ожидании донорских органов.

Ранее в Австралии пациент впервые прожил 105 дней с полностью искусственным титановым сердцем BiVACOR, которое поддерживало его жизнь до пересадки донорского органа.