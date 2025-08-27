Экономика
21:05, 27 августа 2025Экономика

Депутаты в Петербурге раскритиковали вид Невского проспекта

В Петербурге депутаты раскритиковали витрины на Невском проспекте из-за цветов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге депутаты раскритиковали внешний вид Невского проспекта из-за искусственных цветов, украшающих витрины. Об этом пишет «Фонтанка».

О витринах высказалась депутат от КПРФ Ирина Иванова во время бюджетных слушаний в Законодательном собрании. Она пожаловалась главе комитета по охране памятников Алексею Михайлову на вид фасадов зданий на проспекте. По словам депутата, украшения подобраны безвкусно и напоминают «цыганщину».

Михайлов согласился, но отметил, что, как правило, данный вопрос не относится к его полномочиям. По его словам, комитет вступает в дело, когда происходят изменения на фасадах зданий. «Остальное будет прописано в эстетическом регламенте, который сейчас разрабатывает КГА», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что Невский проспект вновь открыли для движения автомобилей после двухнедельного ремонта.

