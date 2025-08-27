Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:46, 27 августа 2025Силовые структуры

Два пенсионера попытались обмануть российского депутата на 300 тысяч долларов

Под Архангельском осудили на 4 года пенсионеров, пытавшихся обмануть депутата
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Архангельском районе два пенсионера попытались обмануть депутата Курултая на 300 тысяч долларов (около 24 миллионов рублей). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, 69-летний бывшний гендиректор «Башкирнефти» и бывший глава Архангельского района вместе с 71-летним бизнесменом напугали депутата, что у них есть на него компромат. Для сохранения этих данных в секрете они потребовали 300 тысяч долларов.

Потерпевший не стал платить вымогателям и пошел в полицию. В итоге они получили сроки от 4 до 4,5 года в колонии общего режима.

Ранее мошенники выманили почти 12 миллионов рублей у пенсионерки из Коми, которая заказала доставку тапочек в интернете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев пригрозил соседней стране

    В Кремле высказались о роли Трампа в урегулировании конфликта на Украине

    Появились подробности по делу мэра российского города

    Раскрыта цена роскошного помолвочного кольца Тейлор Свифт

    В США похвалили Мерца за слова о невозможности сохранения социального государства

    Российская школьница захотела заработать на смерти бойца СВО

    Канада захотела усилить военное сотрудничество с ЕС и Украиной

    Россиянин провел неделю в море на бочке из-за ее содержимого

    Два пенсионера попытались обмануть российского депутата на 300 тысяч долларов

    Раскрыто состояние альпинистки Наговициной по результатам видеосъемки с воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости