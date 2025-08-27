Два пенсионера попытались обмануть российского депутата на 300 тысяч долларов

Под Архангельском осудили на 4 года пенсионеров, пытавшихся обмануть депутата

В Архангельском районе два пенсионера попытались обмануть депутата Курултая на 300 тысяч долларов (около 24 миллионов рублей). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, 69-летний бывшний гендиректор «Башкирнефти» и бывший глава Архангельского района вместе с 71-летним бизнесменом напугали депутата, что у них есть на него компромат. Для сохранения этих данных в секрете они потребовали 300 тысяч долларов.

Потерпевший не стал платить вымогателям и пошел в полицию. В итоге они получили сроки от 4 до 4,5 года в колонии общего режима.

Ранее мошенники выманили почти 12 миллионов рублей у пенсионерки из Коми, которая заказала доставку тапочек в интернете.