Силовые структуры
18:07, 26 августа 2025Силовые структуры

Пожилая россиянка лишилась миллионов рублей из-за тапочек

Мошенники выманили у пенсионерки из Коми 11,6 млн рублей после заказа тапочек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мошенники выманили почти 12 миллионов рублей у пенсионерки из Коми, которая заказала доставку тапочек в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном МВД.

Предварительно, 77-летняя женщина заказала тапочки на маркетплейсе. На следующий день ей позвонил неизвестный и представился курьером — он попросил пенсионерку назвать цифры из СМС для получения заказа, что она и сделала.

Через некоторое время с ней уже связался «сотрудник Росфинмониторинга» и заявил, что пожилая женщина стала жертвой мошенников. Чтобы спасти деньги, пенсионерке нужно было снять все накопления на общую сумму в 11,6 миллиона рублей и положить их на якобы безопасные счета.

Лишившись денег, женщина обратилась в полицию. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

Ранее в Крыму полиция задержала 42-летнего местного жителя Олега Джунковского, который подозревается в серии случаев мошенничества с автомобилями одиноких состоятельных жительниц Екатеринбурга.

