Экс-наемник ВСУ рассказал о подготовке перед отправкой на фронт

Наемник ВСУ из Польши Флачек без опыта службы обучался три недели перед фронтом

Перешедший на сторону России бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек рассказал о своей подготовке перед отправкой на фронт. Его слова приводит РИА Новости.

Флачек рассказал, что у него не было опыта службы. После вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) он обучался в стране только три недели.

«Мой единственный военный опыт — на Украине. У меня было очень короткое обучение, всего три недели в Алексеево на Украине. Это обучение проводили украинцы», — сообщил он.

Ранее Флачек обратился с призывом к соотечественникам не сражаться на стороне украинской армии. «Я хочу сказать полякам одну вещь. Не вступайте в "Иностранный легион". Это плохая идея», — отметил он.