Перешедший на сторону России бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек рассказал о своей подготовке перед отправкой на фронт. Его слова приводит РИА Новости.
Флачек рассказал, что у него не было опыта службы. После вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) он обучался в стране только три недели.
«Мой единственный военный опыт — на Украине. У меня было очень короткое обучение, всего три недели в Алексеево на Украине. Это обучение проводили украинцы», — сообщил он.
Ранее Флачек обратился с призывом к соотечественникам не сражаться на стороне украинской армии. «Я хочу сказать полякам одну вещь. Не вступайте в "Иностранный легион". Это плохая идея», — отметил он.