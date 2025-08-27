Мир
06:11, 27 августа 2025

Экс-наемник ВСУ рассказал о подготовке перед отправкой на фронт

Наемник ВСУ из Польши Флачек без опыта службы обучался три недели перед фронтом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Перешедший на сторону России бывший украинский наемник из Польши, доброволец батальона имени Максима Кривоноса Кшиштоф Флачек рассказал о своей подготовке перед отправкой на фронт. Его слова приводит РИА Новости.

Флачек рассказал, что у него не было опыта службы. После вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) он обучался в стране только три недели.

«Мой единственный военный опыт — на Украине. У меня было очень короткое обучение, всего три недели в Алексеево на Украине. Это обучение проводили украинцы», — сообщил он.

Ранее Флачек обратился с призывом к соотечественникам не сражаться на стороне украинской армии. «Я хочу сказать полякам одну вещь. Не вступайте в "Иностранный легион". Это плохая идея», — отметил он.

