Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:06, 27 августа 2025Культура

«Эпатажные выходки на сцене кажутся ему более предпочтительными». Шнурова обвинили в отказе от помощи бойцам СВО

Глава ФПБК Бородин: Сергей Шнуров отказался финансово помогать бойцам СВО
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кожохин / РИА Новости

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался финансово поддержать участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил лава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«Его выбор в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки, вызывает закономерное разочарование», — отметил общественник.

Бородин обратил внимание, что сценический образ музыканта и его манера подачи весьма эпатажны. «Его "голые вечеринки" на сцене затмевают многие скандальные мероприятия», — указал глава ФПБК и задался вопросами: «что он (Шнуров — прим. «Ленты.ру») несет в массы? Какую культуру он пропагандирует в нашей стране, особенно в контексте специальной военной пперации?»

Позиция этого товарища вполне ясна: эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны

Виталий Бородинглава ФПБК

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Концерты Шнурова призвали отменить

Глава ФПБК также призвал отменить концерты музыканта в российских регионах. По его словам, для этого будут подготовлены соответствующие обращения к губернаторам. По мнению Бородина, Шнуров не должен выступать как минимум до завершения СВО.

«Мы надеемся, что ответственные лица примут взвешенное решение, руководствуясь интересами общества и сохранения морального облика нашей страны», — указал общественник.

Он напомнил, что «что культура формирует сознание». В связи с чем Бородин призвал быть внимательными «к тому, какие образцы мы поддерживаем».

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

У Шнурова просили 50 миллионов на помощь бойцам СВО

Ранее глава ФПБК просил Шнурова выделить деньги на помощь участникам спецоперации. Бородин заявил, что пообщался с директором музыканта, который озвучил гонорар группы «Ленинград» за концерт. Согласно его сообщению, выступление стоит 20 миллионов рублей. Кроме того, у группы есть райдер на три с половиной миллиона.

Подсчитано, что в рамках российского тура музыкант заработает около 400 миллионов

Виталий Бородинглава ФПБК

В связи с этим общественник решил «официально обратиться к Сергею с просьбой о помощи участникам СВО». «Полагаем, что он вполне сможет выделить порядка 50 миллионов», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменило ситуацию». Трамп убедил Орбана не сопротивляться вступлению Украины в ЕС

    В России назвали условие для завершения конфликта на Украине до конца 2025 года

    Уехавшему из России Назарову пригрозили уголовным делом

    Власти Подмосковья захотели платить студенткам за рождение детей

    Появились подробности о богатствах генерала Минобороны России

    Украинский журналист оскорбил президента Польши и сравнил его с криминальным авторитетом

    Мужчина украл с завода 50-килограммовый сейф и нашел внутри совсем небольшую сумму

    На Церере нашли необходимые для жизни условия

    На Украине признали продвижение Российской армии в Днепропетровской области

    Россиянка прошлась голой по улице и напугала подростков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости