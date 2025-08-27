Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался финансово поддержать участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил лава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
«Его выбор в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки, вызывает закономерное разочарование», — отметил общественник.
Бородин обратил внимание, что сценический образ музыканта и его манера подачи весьма эпатажны. «Его "голые вечеринки" на сцене затмевают многие скандальные мероприятия», — указал глава ФПБК и задался вопросами: «что он (Шнуров — прим. «Ленты.ру») несет в массы? Какую культуру он пропагандирует в нашей стране, особенно в контексте специальной военной пперации?»
Позиция этого товарища вполне ясна: эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны
Концерты Шнурова призвали отменить
Глава ФПБК также призвал отменить концерты музыканта в российских регионах. По его словам, для этого будут подготовлены соответствующие обращения к губернаторам. По мнению Бородина, Шнуров не должен выступать как минимум до завершения СВО.
«Мы надеемся, что ответственные лица примут взвешенное решение, руководствуясь интересами общества и сохранения морального облика нашей страны», — указал общественник.
Он напомнил, что «что культура формирует сознание». В связи с чем Бородин призвал быть внимательными «к тому, какие образцы мы поддерживаем».
У Шнурова просили 50 миллионов на помощь бойцам СВО
Ранее глава ФПБК просил Шнурова выделить деньги на помощь участникам спецоперации. Бородин заявил, что пообщался с директором музыканта, который озвучил гонорар группы «Ленинград» за концерт. Согласно его сообщению, выступление стоит 20 миллионов рублей. Кроме того, у группы есть райдер на три с половиной миллиона.
Подсчитано, что в рамках российского тура музыкант заработает около 400 миллионов
В связи с этим общественник решил «официально обратиться к Сергею с просьбой о помощи участникам СВО». «Полагаем, что он вполне сможет выделить порядка 50 миллионов», — заявил он.