«Эпатажные выходки на сцене кажутся ему более предпочтительными». Шнурова обвинили в отказе от помощи бойцам СВО

Глава ФПБК Бородин: Сергей Шнуров отказался финансово помогать бойцам СВО

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров отказался финансово поддержать участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил лава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

«Его выбор в пользу зрелищности, а не деятельной поддержки, вызывает закономерное разочарование», — отметил общественник.

Бородин обратил внимание, что сценический образ музыканта и его манера подачи весьма эпатажны. «Его "голые вечеринки" на сцене затмевают многие скандальные мероприятия», — указал глава ФПБК и задался вопросами: «что он (Шнуров — прим. «Ленты.ру») несет в массы? Какую культуру он пропагандирует в нашей стране, особенно в контексте специальной военной пперации?»

Позиция этого товарища вполне ясна: эпатажные выходки на сцене, вроде участия в голых перформансах, кажутся ему более предпочтительными, нежели реальное участие в жизни страны Виталий Бородин глава ФПБК

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Концерты Шнурова призвали отменить

Глава ФПБК также призвал отменить концерты музыканта в российских регионах. По его словам, для этого будут подготовлены соответствующие обращения к губернаторам. По мнению Бородина, Шнуров не должен выступать как минимум до завершения СВО.

«Мы надеемся, что ответственные лица примут взвешенное решение, руководствуясь интересами общества и сохранения морального облика нашей страны», — указал общественник.

Он напомнил, что «что культура формирует сознание». В связи с чем Бородин призвал быть внимательными «к тому, какие образцы мы поддерживаем».

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

У Шнурова просили 50 миллионов на помощь бойцам СВО

Ранее глава ФПБК просил Шнурова выделить деньги на помощь участникам спецоперации. Бородин заявил, что пообщался с директором музыканта, который озвучил гонорар группы «Ленинград» за концерт. Согласно его сообщению, выступление стоит 20 миллионов рублей. Кроме того, у группы есть райдер на три с половиной миллиона.

Подсчитано, что в рамках российского тура музыкант заработает около 400 миллионов Виталий Бородин глава ФПБК

В связи с этим общественник решил «официально обратиться к Сергею с просьбой о помощи участникам СВО». «Полагаем, что он вполне сможет выделить порядка 50 миллионов», — заявил он.