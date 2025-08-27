Мир
13:52, 27 августа 2025Мир

Германия решила изменить модель службы в армии

DPA: Правительство Германии приняло законопроект о новой модели военной службы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Германии приняло законопроект о новой модели военной службы. Об этом сообщает агентство DPA.

«Кабинет министров одобрил законопроект о модернизации военной службы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект направлен на укрепление регулярных и резервных сил немецкой армии в целях противодействия текущим угрозам безопасности.

Подразумевается, что в Германии введут службу на добровольной основе по шведской модели — все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в итоге проходит действительную службу.

Ранее Центральный союз немецких портов обратился к министру обороны Германии Борису Писториусу с просьбой выделить деньги из оборонного бюджета на подготовку к возможной войне. В союзе заявили, что в случае конфликта порты становятся «первой линией атаки».

    Все новости