19:22, 26 августа 2025

Немецкие порты попросили деньги на подготовку к войне

Союз немецких портов попросил выделить деньги из бюджета на подготовку к войне
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Центральный союз немецких портов (ZDS) обратился к министру обороны Германии Борису Писториусу с просьбой выделить деньги из оборонного бюджета на подготовку к возможной войне. Об этом сообщает агентство DPA.

В своем письме немецкому министру обороны союз заявил, что морские порты в качестве логистических узлов имеют центральное значение для военных сценариев, а в случае войны становятся «первой линией атаки».

«Мы должны быть к этому готовы, даже если надеемся, что до войны никогда не дойдет», — говорится в письме.

Уточняется, что на финансирование подготовительно-оборонительных мероприятий из бюджета, по расчетам ZDS, потребовалось бы три миллиарда евро. Предполагается, что данные средства будут направлены на обустройство площадок для большегрузного транспорта, причальных стен, а также на проведение мер по защите портовых сооружений от атак и киберугроз.

Ранее командующий новой дивизией территориальной обороны Германии генерал-майор бундесвера Андреас Хенне заявил, что ФРГ разворачивает логистические хабы НАТО на случай войны с Россией. По его словам, это необходимо, поскольку ситуация с безопасностью в Европе коренным образом изменилась.

