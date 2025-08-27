Мир
Глава МИД Люксембурга при встрече с Сибигой запрыгнул на него

Глава МИД Люксембурга Беттель запрыгнул на Сибигу в Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Люксембурга Ксавье Беттель при встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе не смог сдержать эмоций и запрыгнул на него. Он опубликовал соответствующее видео на своей странице в соцсети X.

На видео можно заметить, как министр иностранных дел с радостью подскочил и напрыгнул на главу украинского МИД с распростертыми объятиями. Сибига обнял его в ответ.

«Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу, на этот раз в Одессе», — написал Беттель в комментарии под видео.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Киев готов к переговорам на уровне лидеров в любом формате и в любой точке мира. Он подтвердил, что Украина продолжает отстаивать свою позицию по гарантиям безопасности, которые должны включать военные, дипломатические и правовые элементы.

