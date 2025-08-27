Главу района в российском регионе избили трубой из-за спора о бане

Главу Каменского района Помогайбо избили трубой в ходе спора о бане

В Пензенской области избили главу Каменского района Александра Помогайбо. Об этом сообщили «Осторожно, новости» в Telegram.

Как выяснило издание, Помогайбо потребовал у местного жителя снести баню. По словам очевидцев, чиновник заявил, что владелец строения не следит за территорией, и назвал его свиньей. В ответ глава Каменки получил не менее трех ударов трубой.

К посту прикреплено фото, на котором видно лежащего на земле пострадавшего, рубашка и лицо которого испачканы кровью. Мужчину доставили в больницу. Его состояние не уточняется. Комментировать ситуацию журналистам Помогайбо отказался.

В свою очередь, Shot обратил внимание, что в 2024 году главу Каменского района оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбление подчиненного. Кроме того, его разыскивают приставы из-за неоплаченного долга в 8,5 тысячи рублей.

Ранее житель Курской области избил главу поселка Золотухино. Как выяснили следователи, находясь в кабинете чиновника, нападавший нанес ему серию ударов в голову.