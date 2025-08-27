Голландец сравнил стоимость подготовки ребенка к школе в России и у себя на родине

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп сравнил стоимость подготовки ребенка к школе в нашей стране и у себя на родине. Расчетами он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в Нидерландах самые дешевые рюкзаки стоят около 16 евро (примерно 1,4 тысячи рублей). Помимо этого, голландские родители покупают своим детям коробки для еды и термосы, потому что в школах их не кормят.

На детскую спортивную одежду для физкультуры европейцы тратят около 17 евро (примерно 1,5 тысячи рублей), а школьной формы в Нидерландах нет. Кроме того, там родителям не приходится покупать детям тетради, обложки, цветную бумагу, пластилин, фартуки и наборы для рисования.

«В итоге получается от 70-80 евро (примерно от 6,5 до 7,4 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») — набор для школьников в Голландии. В России — от 7 тысяч рублей плюс канцтовары», — посчитал Снейп.

