Грабивших магазины в Судже бойцов ВСУ заметили на одном из направлений

Грабивших магазины в Судже бойцов ВСУ заметили на харьковском направлении
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), грабивших магазины в Курской области, а также похищавших мирных жителей, перебросили на харьковское направление. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о 61-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Подразделения были восстановлены после вывода из Курской области. Их заметили в районе населенных пунктов Хатнее и Амбарное.

«Боевики бригады в первых рядах участвовали в курской авантюре, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже. (...) Большинство из них там и остались до сих пор», — сообщил собеседник агентства.

Ранее вернувшийся из плена житель Суджи Илья Белокрылов рассказал о ранивших его из автомата бойцах ВСУ. Он уточнил, что украинские военнослужащие расстреляли его машину, четыре пули попали в тело.

