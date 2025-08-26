Россия
Вернувшийся из плена житель Суджи рассказал о ранивших его из автомата бойцах ВСУ

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Житель Суджанского района Курской области Илья Белокрылов, вернувшийся из плена в Сумах, рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранили его из автомата. Об этом мужчина сообщил в беседе с РИА Новости.

По словам Белокрылова, его машина «превратилась в решето», а четыре выпущенные из оружия пули попали в тело. «Одна пуля прошла, вот, кожу тут содрала, кровища была. Другая [попала в руку], — поделился он. — Третья вот тут, в сердце, через сердце, и вошла в руку туда, в руке была пуля. Четвертая пуля сзади навылет».

При этом, как утверждает мужчина, он предупредил украинских военных о том, что является гражданским.

Ранее, 24 сентября, Россия и Украина провели новый обмен пленными по формуле «146 на 146». Кроме того, украинская сторона передала восемь мирных жителей Курской области.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Обстреляв Суджанский район, украинские войска прорвали государственную границу, захватив 59 сел и деревень, а также крупный город Суджа. Оккупация продлилась почти восемь месяцев. В конце апреля 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении приграничного региона. Согласно официальным данным, жертвами украинских военных стали более 330 мирных жителей, еще более 550 человек пострадали.

