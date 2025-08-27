Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:45, 27 августа 2025Мир

КНДР резко высказалась о «позорных выходках» Южной Кореи

ЦТАК: Заявления Южной Кореи о денуклеаризации КНДР являются наивными мечтами
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Заявления президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна о возможной денуклеаризации КНДР представляют собой лишь наивные мечты. Об этом сообщается в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Он даже оскорбил нас, назвав бедным, но жестоким соседом, а затем заговорил об абсурдной денуклеаризации (...). Позорные выходки Ли Чжэ Мёна за границей доказали, что наше восприятие и суждение о том, что конфронтационные намерения Южной Кореи по отношению к нам никогда не изменятся», — передает агентство.

Северная Корея подчеркнула, что ее положение как государства, обладающего ядерным оружием, — это «неизбежный выбор, который адекватно отражает угрозу извне». Пхеньян указал на то, что разговоры южнокорейского лидера о денуклеаризации КНДР являются «не более чем наивной мечтой, наподобие попытки поймать облако в небе».

25 августа президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Ли Чжэ Мёном заявил, что Вашингтон будет работать над смягчением напряженности между КНДР и Южной Кореей. Он также предложил идею проведения саммита двух государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели 50-процентные пошлины против страны БРИКС

    У россиянки забрали детей из-за выпитой на поминках по не вернувшемуся с СВО брату стопки

    Одну из главных достопримечательностей Сахалина закрыли из-за непогоды

    Стало известно о смерти российской школьницы на репетиции к 1 сентября

    Рублев поддержал устроившего скандал на US Open Медведева

    Жена узнала об измене мужа благодаря аптеке

    Популярного стримера задержали за подлый розыгрыш в магазине

    В МЧС Киргизии допустили увеличение числа погибших на пике Победы

    Нуждающийся в помощи «АвтоВАЗ» задумал собирать автомобили в Киргизии

    71-летняя Любовь Успенская показала видео в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости