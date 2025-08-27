КНДР резко высказалась о «позорных выходках» Южной Кореи

ЦТАК: Заявления Южной Кореи о денуклеаризации КНДР являются наивными мечтами

Заявления президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна о возможной денуклеаризации КНДР представляют собой лишь наивные мечты. Об этом сообщается в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Он даже оскорбил нас, назвав бедным, но жестоким соседом, а затем заговорил об абсурдной денуклеаризации (...). Позорные выходки Ли Чжэ Мёна за границей доказали, что наше восприятие и суждение о том, что конфронтационные намерения Южной Кореи по отношению к нам никогда не изменятся», — передает агентство.

Северная Корея подчеркнула, что ее положение как государства, обладающего ядерным оружием, — это «неизбежный выбор, который адекватно отражает угрозу извне». Пхеньян указал на то, что разговоры южнокорейского лидера о денуклеаризации КНДР являются «не более чем наивной мечтой, наподобие попытки поймать облако в небе».

25 августа президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Ли Чжэ Мёном заявил, что Вашингтон будет работать над смягчением напряженности между КНДР и Южной Кореей. Он также предложил идею проведения саммита двух государств.

