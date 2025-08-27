Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 27 августа 2025Россия

Командир СВО рассказал о повлиявшем на продвижение российских войск ударе по позиции ВСУ

МО РФ: Удар по опорнику ВСУ повлиял на продвижение пехоты ВС РФ в зоне СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлиял на продвижение пехотных подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал командир экипажа ТОС-1А «Солнцепек» Евгений Рольман, его комментарий публикует Минобороны в официальном Telegram-канале.

По словам российского военнослужащего, для того, чтобы снизить риск обнаружения, боевая машина была подготовлена к ведению огня с закрытой позиции в ночное время. Затем поступила корректировка от командира огнеметного взвода, из-за чего пришлось оперативно вводить новые установки.

«Отдал команду на стрельбу и произвел залповый огонь. В результате вражеский опорный пункт был уничтожен», — рассказал Рольман.

По данным оборонного ведомства, поражение этой позиции ВСУ способствовало успешному продвижению пехотных подразделений.

Ранее сообщалось о бойце СВО, который получил награду за успешное поражение движущейся колонны техники НАТО на одном из направлений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники подлетели к пику Победы, где больше двух недель находится травмированная российская альпинистка. Что они обнаружили?

    Ушедший к жене Диброва бизнесмен захотел превратить жизнь бывшей супруги в ад

    В Германии открыт крупнейший в Европе завод по выпуску боеприпасов

    Франция подготовит медиков к войне

    Индийские экспортеры испугались краха из-за пошлин Трампа

    Экс-солистка «Фабрики» впервые показала лицо дочери

    В Подмосковье рассмотрят проект о профилактике абортов

    В аэропорту Европы пилот случайно запустил двигатели самолета и врезался в блок питания

    Появилось видео с поисков неделю дрейфующего на бочке по Охотскому морю россиянина

    Семья Брюса Уиллиса могла выселить его из-за агрессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости