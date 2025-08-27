Командир СВО рассказал о повлиявшем на продвижение российских войск ударе по позиции ВСУ

МО РФ: Удар по опорнику ВСУ повлиял на продвижение пехоты ВС РФ в зоне СВО

Удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлиял на продвижение пехотных подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом рассказал командир экипажа ТОС-1А «Солнцепек» Евгений Рольман, его комментарий публикует Минобороны в официальном Telegram-канале.

По словам российского военнослужащего, для того, чтобы снизить риск обнаружения, боевая машина была подготовлена к ведению огня с закрытой позиции в ночное время. Затем поступила корректировка от командира огнеметного взвода, из-за чего пришлось оперативно вводить новые установки.

«Отдал команду на стрельбу и произвел залповый огонь. В результате вражеский опорный пункт был уничтожен», — рассказал Рольман.

По данным оборонного ведомства, поражение этой позиции ВСУ способствовало успешному продвижению пехотных подразделений.

Ранее сообщалось о бойце СВО, который получил награду за успешное поражение движущейся колонны техники НАТО на одном из направлений.

