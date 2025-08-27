Спорт
14:45, 27 августа 2025Спорт

Латвийская фигуристка рассказала о попытках суицида из-за тренеров

Фигуристка Степченко рассказала о пережитых попытках суицида из-за тренеров
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Латвийская фигуристка Софья Степченко рассказала о попытках самоубийства из-за сложных отношений с бывшими тренерами. Ее слова приводит портал Anything GOEs.

Степченко рассказала, что ее бывшие тренеры Ольга Ковалькова и Раймо Рейнсалу прибегали к эмоциональным манипуляциям, а также заставляли ее выступать на соревнованиях с травмами и сбрасывать вес. Из-за этого, по словам спортсменки, у нее развилась депрессия, расстройство пищевого поведения и проблемы с ментальным здоровьем.

Спортсменка добавила, что после переезда в Швейцарию и смены тренеров эмоциональная нагрузка вместе с активными тренировками негативно сказались на ее состоянии. «Мне следовало остановиться в декабре, но я пыталась показать, что у меня нет никаких проблем и что все в порядке. И лишь в феврале я обратилась за профессиональной помощью. Я поняла, что скоро могу убить себя и мне нужна помощь», — заявила фигуристка.

Степченко отметила, что после неудачных попыток самоубийства ее несколько раз госпитализировали по рекомендации лечащего врача.

Ранее российская фигуристка Анастасия Зинина рассказала о трех пережитых попытках суицида, а также об одной попытке изнасилования. Кроме того, россиянка заявила о том, что чуть не стала инвалидом из-за врачебной ошибки.

    Все новости