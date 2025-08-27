Из жизни
00:30, 27 августа 2025Из жизни

Женщина и ее дети стали видеть призраков

Экстрасенс из Британии заявила, что призраки преследуют ее семью на каникулах
Антонина Черташ
Кадр: @chloemediumship

28-летняя жительница Британии заявила, что призраки преследуют ее семью во время летних каникул, появляясь в бассейнах и парках. Об этом сообщает Daily Star.

Мать троих детей, 28-летняя Хлоя Смит работает медиумом. Она утверждает, что с недавнего времени духи стали присоединяться к семейным прогулкам и даже пытаются участвовать в выпечке пирогов. По словам Смит, ее дети — девятилетний Джордж, семилетний Чарли и шестилетняя Айви — унаследовали способность видеть потусторонних существ, причем младшая дочь иногда «пугает мать до чертиков» точными предсказаниями.

«Когда мы идем плавать, мне приходится говорить призракам: "Извините, нет, спасибо" — они пытаются присоединиться», — пояснила экстрасенс. Для защиты от потенциально враждебных духов семья использует «защитный пузырь» — энергетический барьер, который не позволяет сущностям проникать в их пространство.

Смит настаивает, что духи приносят «любовь и свет», а ее дети воспринимают их как нечто естественное. Психологи напоминают, что подобные феномены часто связаны с повышенной внушаемостью и особенностями восприятия.

Ранее британская певица, вышедшая замуж за призрака, предупредила об опасности работы с проклятыми предметами. Она пояснила, что духи часто выбирают кукол в качестве сосудов из-за их антропомофности.

