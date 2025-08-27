Мужчина решил поймать огромную смертельно опасную змею голыми руками и поплатился

The Thaiger: В Таиланде огромная королевская кобра вцепилась в руку мужчине

В Таиланде охранник решил самостоятельно поймать огромную королевскую кобру и оказался в больнице. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в городе Камала, провинция Пхукет, 20 августа. Смертельно опасная змея появилась у ограды здания. Охранник решил изловить огромную рептилию самостоятельно. Мужчине удалось схватить кобру голыми руками, однако он поплатился за дерзость уже через несколько мгновений. Змея извернулась и вцепилась ему в руку.

На место срочно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу. Очевидцы рассказали, что рука охранника сильно распухла в месте укуса, однако медики вовремя оказали ему необходимую помощь.

Затем за змеей прибыл известный змеелов Винсент Моделл. Кобру изловили и поместили в пластиковый мешок. Моделл признался, что это была одна из самых больших кобр, с которыми ему приходилось сталкиваться: ее длина составляла около четырех метров.

Змеелов отметил храбрость охранника и пожелал ему скорейшего выздоровления, однако сказал, что ловить настолько опасных змей должны профессионалы.

