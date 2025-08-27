Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:04, 27 августа 2025Из жизни

Мужчина решил поймать огромную смертельно опасную змею голыми руками и поплатился

The Thaiger: В Таиланде огромная королевская кобра вцепилась в руку мужчине
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Таиланде охранник решил самостоятельно поймать огромную королевскую кобру и оказался в больнице. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в городе Камала, провинция Пхукет, 20 августа. Смертельно опасная змея появилась у ограды здания. Охранник решил изловить огромную рептилию самостоятельно. Мужчине удалось схватить кобру голыми руками, однако он поплатился за дерзость уже через несколько мгновений. Змея извернулась и вцепилась ему в руку.

На место срочно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу. Очевидцы рассказали, что рука охранника сильно распухла в месте укуса, однако медики вовремя оказали ему необходимую помощь.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Затем за змеей прибыл известный змеелов Винсент Моделл. Кобру изловили и поместили в пластиковый мешок. Моделл признался, что это была одна из самых больших кобр, с которыми ему приходилось сталкиваться: ее длина составляла около четырех метров.

Змеелов отметил храбрость охранника и пожелал ему скорейшего выздоровления, однако сказал, что ловить настолько опасных змей должны профессионалы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде трехлапый пес спас хозяина от крупной кобры. Хотя смертельно опасная змея успела брызнуть ядом в морду собаки, та не пострадала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не утонул в море!» Появились новые подробности о пропавшем в Босфоре российском пловце

    Зеленский рассказал о встрече Ермака и Умерова с Уиткоффом

    Мужчина загорелся в аэропорту Казахстана и попал на видео

    Пентагон оценил влияние СВО на ядерный арсенал России

    Невролог назвал три упражнения для улучшения памяти

    46-летняя Ани Лорак вышла на публику в прозрачных штанах

    Получивший российский паспорт футболист раскритиковал другого за слова о России

    Россиянин попал под уголовное преследование из-за воспитания сестры

    Темпы роста российской экономики резко упали

    Раскрыт фактор ускорения развития аритмии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости