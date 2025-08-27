Мужчина шесть раз испражнился на Чебурашку и попал на видео

В Волжском мужчина шесть раз испражнился на статую Чебурашки

В Волжском Волгоградской области неизвестный мужчина испражнился на статую Чебурашки. Вандала удалось заснять на камеры видеонаблюдения, ролик опубликовала «Газета.Ru».

Мужчина не впервые осквернил фигуру героя советского мультфильма. Его замечали за испражнением на статую уже шесть раз. В администрации города заявили, что полиция ищет нарушителя. При этом выставлять охрану у Чебурашки власти не планируют.

«Нужно бороться с причиной, а не следствием. Надеемся, что в этот раз удастся найти нарушителя», — заявили в администрации. Там добавили, что все последствия вандализма убирают до прихода первых посетителей в сквер, где расположена фигура, однако жители все равно возмущены инцидентом.

Ранее жителей Владивостока возмутила отреставрированная статуя русалки. Горожане посчитали, что обнаженная грудь девушки выглядит неестественно и уродливо.