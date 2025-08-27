Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:18, 27 августа 2025Экономика

Мужчина шесть раз испражнился на Чебурашку и попал на видео

В Волжском мужчина шесть раз испражнился на статую Чебурашки
Александра Качан (Редактор)

В Волжском Волгоградской области неизвестный мужчина испражнился на статую Чебурашки. Вандала удалось заснять на камеры видеонаблюдения, ролик опубликовала «Газета.Ru».

Мужчина не впервые осквернил фигуру героя советского мультфильма. Его замечали за испражнением на статую уже шесть раз. В администрации города заявили, что полиция ищет нарушителя. При этом выставлять охрану у Чебурашки власти не планируют.

«Нужно бороться с причиной, а не следствием. Надеемся, что в этот раз удастся найти нарушителя», — заявили в администрации. Там добавили, что все последствия вандализма убирают до прихода первых посетителей в сквер, где расположена фигура, однако жители все равно возмущены инцидентом.

Ранее жителей Владивостока возмутила отреставрированная статуя русалки. Горожане посчитали, что обнаженная грудь девушки выглядит неестественно и уродливо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о компромиссах России по Украине

    Одну страну Европы уличили в стремлении «утонуть вместе с Украиной»

    Голливудский актер открыл бизнес в России

    В Советской Гавани пожаловались на нашествие ядовитых змей

    На Западе признали исчерпание потенциала антироссийских санкций

    Мужчина шесть раз испражнился на Чебурашку и попал на видео

    Шансы Украины на вступление в ЕС после изменения позиции Венгрии оценили

    У российских генералов забрали кинжал члена Третьего рейха и саблю германского офицера

    Сафонов похвастался физической формой

    Россия захотела запустить прямые рейсы в одну африканскую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости