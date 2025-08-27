Мужчинам перечислили симптомы климакса

Уролог Ланзак назвал снижение уровня энергии симптомом мужского климакса

Уролог Альберто Перес Ланзак заявил, что у мужчин тоже рано или поздно наступает климакс. Его симптомы врач перечислил в беседе с изданием Infosalus.

Симптомами мужского климакса Ланзак назвал снижение уровня энергии и ухудшение полового влечения. Также об этом состоянии могут свидетельствовать проблемы с эрекцией и появление жировых отложений в области живота.

Кроме того, в этот период у мужчин возникает раздражительность, снижается мотивация и концентрация внимания, повышается риск возникновения депрессии и переломов из-за потери плотности костной ткани, добавил специалист. Гормональный спад начинается постепенно уже с 30-40 лет, но наиболее заметным он становится после 50 лет. На тяжесть симптомов оказывает влияние генетика, образ жизни, наличие хронических заболеваний и вредных привычек, заключил Ланзак.

