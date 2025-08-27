На Украине предложили ужесточить наказание бойцам ВСУ за неповиновение командиру

В Раде предложили ужесточить наказание бойцам ВСУ за неповиновение командованию

В Верховной Раде Украины предложили ужесточить наказание бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неповиновение приказам командования. Об этом пишет украинская Судебно-юридическая газета.

«Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий нес только реальное наказание в виде тюрьмы от 5 до 10 лет — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок», — говорится в публикации.

Соответствующий законопроект зарегистрировали депутаты Сергей Ионушас, Максим Павлюк и Владлен Неклюдов. 27 августа его рассмотрит профильный комитет украинского парламента.

Ранее на Украине предложили ввести одно основание для отсрочки от призыва. Им стала служба мужчин в возрасте от 18 до 24 лет по контракту с ВСУ.