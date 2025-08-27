На Украине решили ввести множественное гражданство с недружественными для России странами

Украина введет множественное гражданство с несколькими недружественными для России странами. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Это шаг для еще большего единства украинцев в мире», — написал Зеленский.

Президент Украины уточнил, что соответствующий закон уже принят. По его словам, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий предложил отказывать в гражданстве сторонникам лидера «Организации украинских националистов» (ОУН-УПА, признана в России экстремистской и запрещена) Степана Бандеры. Он заявил, что в законопроекте должен быть однозначный лозунг: «стоп бандеровщине».